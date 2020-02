Nel 2019 la Panda è stata l’auto più venduta in Italia, in attesa delle novità del 2020…

L’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha reso noti i preziosi risultati sulla classifica delle auto più vendute in Italia, dai quali si evince che il Gruppo FCA conquista il podio, con ben 450.000 vetture immatricolate. Dall’altra parte, però, si evidenzia un calo della produzione pari al 9,58% rispetto al precedente 2018.

Parentesi sui dati generali: l’analisi condotta dall’UNRAE ha evidenziato come le auto alimentate a diesel abbiano perso il posto d’onore, lasciando di fatto lo scettro all’alimentazione a benzina, che nel 2019 è salita a una percentuale del 44,3%, contro lo statico 40% dell’alimentazione diesel. Più basse, ma sempre interessanti, le percentuali di vendita delle auto con differenti alimentazioni, le auto a GPL fissano la percentuale di vendita al 7,1% del totale, seguite dalle ibride con il 6%. Chiude la classifica l’alimentazione a metano, che si ferma al 2%. Un altro dato interessante lo si trova analizzando il totale delle auto immatricolate in Italia, che risulta essere pari a 1.916.320, superiore al dato dell’anno precedente dello 0,3%.

Il successo della Fiat Panda

Nella classifica delle auto, medaglia d’oro all’intramontabile Fiat Panda, con 138.132 vetture immesse sul mercato. L’accompagnano sul podio al secondo posto la Lancia Ypsilon, con 58.759 auto vendute, mentre con la medaglia di bronzo compare la Dacia Duster, il SUV ultra compatto che ha venduto 43.701 esemplari.

È indubbio, quindi, il gradimento degli italiani nei confronti della fantastica Fiat Panda: versatile e comoda, si tratta di un vero e proprio mito, che difficilmente per prestazioni, consumi e costi potrà perdere il suo posto d’onore, sul mercato della Penisola. Ciò che si evince dai dati, quindi, è che sempre più spesso gli automobilisti si sono messi alla ricerca di questo modello, che è offerto anche a prezzi non troppo elevati: sul listino di Quattroruote, ad esempio, la Fiat Panda si trova a partire da 11.600 euro. E gli italiani sembrano essere stati convinti anche dal costo, visto che nel nostro Paese sono stati moltissimi gli acquisti di Fiat Panda nell’ultimo anno.

Le novità attese per il 2020 per la Fiat Panda

Il continuo successo della Panda è dovuto anche alla sua capacità di rinnovarsi, pur restando sempre affidabile: ecco le ultime tre novità che riguardano questo modello.

Tra le novità non può certo mancare la versione ibrida leggera della Fiat Panda, visto anche l’enorme consenso di pubblico ottenuto fino ad oggi. La Panda Hybrid in versione mild hybrid è già disponibile sul mercato e presente nei listini dei vari concessionari. La sua caratteristica è quella di avere un piccolo motore elettrico di supporto.

Non solo: in primavera uscirà la nuova versione della Fiat Panda, che sboccerà con il suo restyling. Dettagli rinnovati per l’estetica dell’esterno, come il design dei paraurti, nuovi cerchi e soprattutto nuovi fari con luci diurne a LED, il tutto con una gamma di colori ancora più ampia. L’interno si arricchirà di nuovi particolari nell’equipaggiamento, come ad esempio la nuova plancia.

Infine, FCA ha battezzato con il nome di “Pandino Jones” la seconda Fiat Panda 4×4, ispirata al mitico Indiana Jones, parte integrante del progetto ICON che mira a trasformare 5 autovetture dello stesso modello, in super moderne quanto originali auto elettriche. Pandino Jones sarà abbigliata come una vera e propria esploratrice, pronta a partire per mete sconosciute.