Cellulare scarico? In paese si ricarica sulla panchina pubblica

Arriva a Monterotondo Marittimo un nuovo arredo urbano innovativo e green: il Comune ha installato da qualche giorno, nella piazza principale del paese, due panchine a pannelli solari, che, oltre ad offrire un comodo punto relax, consentono di ricaricare cellulari, tablet e notebook con sistema wireless, o anche tramite cavo usb.

Queste panchine hanno un’autonomia di 6 giorni, per cui anche in assenza di sole continuano a caricare.

“Il Comune di Monterotondo Marittimo – spiega l’assessore Emi Macrini – è tra i Comuni d’Italia 100% rinnovabili e ad alta efficienza energetica. In questi anni abbiamo portato avanti politiche ambientali virtuose che ci hanno consentito di ottenere anche importanti riconoscimenti, come il recente premio ‘Ambiente in Comune’, per i risultati raggiunti con la raccolta differenziata e per il coinvolgimento positivo di tutta la cittadinanza nella riorganizzazione del servizio“.

“Con la panchina intelligente – prosegue Emi Macrini – diamo un ulteriore segnale di sensibilità e di attenzione nei confronti dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica. Siamo un piccolo borgo, ricco di storia e tradizioni e al tempo stesso una delle realtà più aperte alla sperimentazione tipica delle smart city, che sposano soluzioni innovative per migliorare i servizi al cittadino e garantire una gestione sostenibile delle risorse“.