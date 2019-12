Punteruolo rosso: al via la sostituzione delle palme attaccate dal parassita

Sono iniziate in questi giorni le operazioni sulle palme cittadine colpite dal punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus), che dovranno essere rimosse, smaltite e sostituite con nuove essenze.

“Il punteruolo rosso – dichiara il vicesindaco Andrea Pecorini – è un parassita contro il quale, purtroppo, non è ancora stato trovato un rimedio che possa mettere in salvo le piante colpite. In una città come la nostra, nella quale sono presenti moltissime palme, sia nell’ambito del verde pubblico, che in quello del verde privato, l’attacco del parassita sta fortemente modificando i luoghi più conosciuti di Follonica: da piazza Sivieri, a piazza Vittorio Veneto, passando per il lungomare, i nostri tecnici, in collaborazione con il servizio fitosanitario della Regione Toscana, hanno accertato come le palme fossero malate e non più in sicurezza e che ci fosse, quindi, la necessità di abbatterle. L’intervento di questi giorni ha, quindi, lo scopo di abbattere le piante malate, avviarle a smaltimento e, soprattutto, sostituirle con nuove palme del tipo Washingtonia, meno incline all’attacco del punteruolo rosso. Vogliamo così preservare e mettere in sicurezza il verde pubblico cittadino restituendo alla città lo stesso numero di alberi che siamo costretti ad abbattere“.

L’importo totale dell’accordo quadro per la realizzazione di questi interventi è di 95.000,00 euro.

L’amministrazione coglie l’occasione per ricordare che è opportuno che tutti i cittadini in possesso di palme della specie Phoenix canariensis (palma delle Canarie) verifichino con agronomi e ditte specializzate la presenza dell’insetto e, nel caso in cui questa sia riscontrata, è necessario informare il servizio fitosanitario regionale che adotterà le prassi previste in questi casi.

A tal proposito il Comune invita i cittadini a visitare il sito internet della Regione Toscana per scaricare la brochure relativa al punteruolo rosso, nella quale sono presenti tutte le informazioni utili. L’indirizzo web è il seguente: http://www.regione.toscana.it/documents/10180/337337/Punteruolo+rosso.pdf/bf26e14f-fd37-4196-9ffb-8d19bc5be973.