Il Palio marinaro entra nel vivo: il programma delle iniziative

E’ tutto pronto a Castiglione della Pescaia per le celebrazioni della Festa del mare e della disputa dei tre palii marinari: senior, giovani e donne, che si disputeranno praticamente in una settimana. Il nuovo consiglio direttivo dell’Asd Palio marinaro Castiglione della Pescaia ha fatto un enorme sforzo per organizzare le tre regate, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto.

Il programma degli eventi

Domenica 14 agosto, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Goretti (salone San Francesco) al termine della Messa solenne in onore della Madonna dell’Assunta, alla presenza del vescovo di Grosseto, Monsignor Giovanni Roncari, la benedizione del Palio e degli equipaggi. A seguire la processione con la statua della Madonna sulla barchina e l’arrivo al porto canale, con l’uscita in mare a bordo della motonave. La lettura della preghiera del marinaio concluderà l’evento.

Mercoledì 17 agosto, alle 21.30, nel piazzale Marystella lungo via Roma (il lungomare di ponente), la presentazione di tutti gli equipaggi che parteciperanno ai tre palii, senior, giovani e donne, e l’estrazione delle corsie.

Domenica 21 agosto, alle 19, la 66^ edizione del Palio marinaro di Castiglione della Pescaia. La partenza di fronte al Faro rosso, per complessive tre virate, e arrivo dentro il porto canale di fronte al monumento ai caduti, per circa 2700 metri complessivi. A seguire sulla terrazza del monumento ai caduti le premiazioni.

Sabato 27 agosto, alle 19, la 43^ edizione del Palio marinaro riservato ai giovani under 18. La partenza di fronte al Faro rosso con una virata e arrivo dentro il porto canale di fronte al monumento ai caduti, per complessivi 1500 metri.

Domenica 28 agosto, la 23^ edizione del palio femminile. La partenza di fronte al Faro rosso con una virata e arrivo dentro il porto canale di fronte al monumento ai caduti, per complessivi 1500 metri. Le premiazioni del Palio femminile e di quello dei giovani si svolgeranno alla fine, nella terrazza del monumento ai caduti.