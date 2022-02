Torna il Palio: corsa straordinaria domenica 8 maggio

“Finalmente è di nuovo ora di palio“: a renderlo noto è Michele Bartalini, sindaco di Castel del Piano.

“Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, sembra veramente vedersi la luce in fondo al tunnel. Già l’anno scorso avevamo l’intenzione di provare a recuperare, forse eccedendo con l’ottimismo, ma questa volta siamo sicuri che tutto si potrà svolgere al meglio, forti anche del ragionevole convincimento che lo stato di emergenza non sarà nuovamente prorogato“, continua il sindaco.

“Sulla base di questi dati e con la voglia di tornare a vedere correre i cavalli nella nostra amata piazza Garibaldi, l’amministrazione comunale, il magistrato delle Contrade e le Contrade tutte hanno deciso che nella data dell’8 maggio sarà corso un Palio straordinario in onore di San Vincenzo. La data non è casuale, ma prevista dal regolamento del Palio, che annovera questa possibilità, oltre a Sant’Isidoro e alla data del 14 luglio. Per quanto riguarda le date da tenersi a mente sono la domenica dell’8 maggio in cui si correrà Palio, il 6 maggio, quando si correranno le batterie e ci sarà l’assegnazione dei cavalli alle 4 Contrade e il 7 maggio, giorno delle prove, la domenica precedente, il primo maggio, invece, sarà presentato il drappo“, conclude il sindaco di Castel del Piano.

“Saranno 3 mesi di preparativi importanti, la macchina organizzativa è stata ferma per quasi 3 anni e per questo servirà l’impegno da parte di tutti, amministrazione, uffici, professionisti e contrade, ognuno dovrà fare al meglio la propria parte”, afferma Luca Salvadori, consigliere delegato al Palio.

Dello stesso avviso Carlo Pulcini, altro delegato alla festa, che conclude: “Finalmente torniamo a dare nuova vita a questa manifestazione che tante gioie ci ha regalato negli anni, siamo certi che questo doppio evento, lo straordinario di maggio e il regolare di settembre, farà da volano per la ripartenza della vita di Contrada e del nostro Comune tutto”.