Balestro del Girifalco: presentato il Palio. Il Terziere di Borgo fa cappotto al Balestruzzo

Si chiama “Ri-nascita” il Palio dipinto a mano in acrilico su tela dal pittore pomarancino Filippo Grandi, per il 124° Balestro del Girifalco, che si disputa domenica 22 maggio, alle 17.30, nella piazza duecentesca della Cattedrale di San Cerbone, a Massa Marittima.

Come è consuetudine il Palio è stato presentato alla vigilia della gara, nel corso di una cerimonia alla presenza del sindaco Marcello Giuntini e di Angelo Soldatini, rettore della Società dei Terzieri, che ha illustrato la dedicazione di questa edizione del Balestro: il 250° anniversario dell’apertura del seminario vescovile di Massa Marittima.

Il Palio è un’opera dipinta su un drappo di stoffa alto 2 metri e mezzo e largo 80 centimetri ed è assegnato ogni anno al terziere vincitore. Il pittore del Palio è stato selezionato attraverso un bando a cui hanno risposto ben 23 artisti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Al centro dell’opera c’è il tema della rinascita: “La ricorrenza dell’apertura del seminario di Massa Marittima – spiega Filippo Grandi – mi ha condotto in modo naturale all’immagine del seme, da cui trae origine la parola seminario. La volontà e l’impegno dell’uomo (che ho rappresentato con due mani che sorreggono la nuda terra dove il seme germoglia), se sostenuti dalla gloriosa luce della Divina Provvidenza (lo stemma di San Bernardino), fanno sì che anche un piccolo seme, pur gettato nella terra arida, possa dare nuovi frutti. È in fondo quanto è accaduto qui, a Massa Marittima, nel 1771, con l’apertura del seminario ad opera del Vescovo Vannucci (rappresentata dalla chiesa di San Francesco annessa al seminario vescovile), che dette nuovo slancio alla vita religiosa del territorio. Passato e presente si fondono a testimoniare che con la fede, la volontà e la perseveranza, si possono creare le condizioni per una nuova rinascita. L’opera è attraversata da un drappo bianco che reca l’edizione della manifestazione e accoglie gli stemmi dei tre terzieri, veri protagonisti della disputa. Il colore candido del drappo vuole richiamare la pace, da ricercare al di là di ogni sana competizione.”

Il sindaco e il rettore della Società dei Terzieri si sono complimentati con Filippo Grandi che domenica, durante il Balestro, siederà nella tribuna delle autorità per assistere alla competizione.

Ma ecco tutti i nomi dei balestrieri che si sfideranno.

La squadra qualificata per il Terziere di Cittannova è composta da Cosimo Goiardo Gabbrielli; Gregorio Noci; Fabio Badii; Gianni Gori; Francesco Manetti; Tommaso Pesci; Tiziano Viggiani; Alessandro Gasperi.

La squadra qualificata per il Terziere di Borgo è composta da Roberto Betti; Patrizio Gentili; Alessandro Pozzo; Lorenzo Toninelli; Maurizio Costagli; Emanuele Stanghellini; Marco Benini;Simone Gambazza.

La squadra qualificata per il Terziere di Cittavecchia è composta da Paolo Boddi, Paolo Martini; Matteo Donati; Daniele Giafaglione; Manuele magrini; Walter Bertella; Simone Avellini.

Durante la cerimonia sono stati presentati anche i rappresentanti della compagnia dei balestrieri des Arbalétriers de Notre-dame di Dinant. Il sindaco e il rettore hanno accolto gli ospiti con un saluto di benvenuto auspicando di iniziare una proficua collaborazione che porti al gemellaggio. Il sindaco ha donato ai belgi una targa ricordo, con l’immagine del Balestro e il rettore ha offerto due piatti di ceramica dipinti a mano con le immagini di Massa Marittima e delle pubblicazioni sulla città e sul Balestro. I belgi hanno donato degli sbalzi in rame e anche il pittore ha donato due sbalzi, uno con lo stemma della società e uno con quello del Comune.

Il Balestruzzo

Il Terziere di Borgo fa cappotto al Balestruzzo.

Si classificano ai primi tre posti tutti i piccoli balestrieri giallo blu. Vince Niccolò Cheli, secondo Cosimo Grassini, terzo Federico Macchioni.

Una grande soddisfazione per il nuncio Tommaso Santini, che porta alla vittoria la sua squadra.