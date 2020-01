Ecco la nuova palestra comunale per il fitness: sorgerà accanto al palazzetto

Monterotondo Marittimo ha un nuovo spazio per lo sport: accanto al palazzetto comunale di via Matteotti, è stata allestita una palestra comunale di 60 metri quadrati destinata al fitness. La struttura utilizzerà gli stessi spogliatoi e i bagni del palazzetto, a cui è collegata attraverso un varco.

Sabato 18 gennaio, alle 17, si terrà la festa di inaugurazione con buffet, aperta a tutti i cittadini.

“Nell’ambito della riqualificazione urbana – spiega il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani, abbiamo realizzato diversi interventi finalizzati a garantire spazi adeguati per lo sport e il tempo libero. La nuova palestra comunale è una struttura prefabbricata, non ci sono interventi in muratura: questa soluzione, insieme alla scelta di collegare lo stabile agli spogliatoi e ai bagni del palazzetto, senza costruirne nuovi, ha consentito un notevole risparmio di risorse, garantendo il risultato finale. La nuova struttura ospiterà le macchine della sala pesi, mentre l’attività fisica delle scuole continuerà ad essere svolta al palazzetto. Potrà essere utilizzata sia in estate che in inverno”.