Palazzetto dello sport di via Austria, al via i lavori di restyling: il Comune investe 110mila euro

Nuovi lavori di restyling sono attesi per il palazzetto dello sport di via Austria, a Grosseto.

È stato infatti deliberato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per una serie di interventi relativi alla copertura dell’immobile e per la sostituzione di alcuni infissi.

Il costo complessivo dei lavori è stato stimato in 110mila euro.

In particolare, si tratta di effettuare l’impermeabilizzazione del tetto sopra alla zona degli spogliatoi e degli uffici così come degli ingressi; la parte della copertura sopra al campo di gioco era stata, infatti, impermeabilizzata pochi anni fa.

“Con questo progetto proseguiamo l’opera di riqualificazione del palazzetto dello sport di via Austria, che da tempo ormai necessitava di lavori di manutenzione ordinaria e in alcuni casi straordinaria – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Megale – . Abbiamo, infatti, da poco concluso altri interventi come la demolizione e la ricostruzione dei locali di accesso alla struttura e quelli a servizio del pubblico, oltre alla ristrutturazione degli spogliatoi. L’obiettivo è quello non solo di garantire la sicurezza per gli atleti e per il pubblico, ma anche di rendere il palazzetto un luogo adeguato a ospitare allenamenti e gare ufficiali alla presenza degli appassionati”.

I lavori sulla copertura e per la sostituzione degli infissi sono previsti per l’inizio del nuovo anno compatibilmente con l’attività sportiva.