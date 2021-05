Trasporto scolastico: c’è tempo fino al 30 giugno per regolarizzare il pagamento

Il pagamento del servizio di trasporto garantito dall’amministrazione comunale per favorire l’adempimento dell’obbligo scolastico e facilitare sia l’accesso che la frequenza degli alunni residenti a Castiglione della Pescaia e nelle frazioni alle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sospeso dal Comune fino al 31 dicembre 2020, dovrà essere regolarizzato entro il 30 di giugno per il periodo gennaio-giugno dell’anno scolastico in corso.

«Le modalità per effettuare il versamento – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Susanna Lorenzini – si potranno facilmente portare a termine accedendo al sito http://www.comune.castiglionedellapesca.gr.it, selezionare la sezione “Pagamenti on line”, posizionandosi su “Pagamenti spontanei mensa e scuolabus” ed inserendo le credenziali, che, se non disponibili, si possono ricevere contattando la dottoressa Cinzia Piazzi per e-mail, all’indirizzo c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, o chiamando il numero 0564.927240. Sarà importante specificare l’esatta causale ed al termine dell’inserimento dei dati l’utente che ha attivo lo Spid, Cie o Cns potrà farsi inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Questa procedura è raggiungibile anche dai motori di ricerca digitando “Pagamenti spontanei Iris rete toscana”, che darà la facoltà di accedere subito alla scelta del Comune».