I parcheggi sulla costa tornano a pagamento: tariffe invariate

I parcheggi sulla costa scarlinese tornano a pagamento da martedì primo giugno.

Le tariffe dei ticket sono rimaste invariate rispetto all’estate 2020, quando l’amministrazione comunale dispose di diminuire il costo dei posti auto per incentivare i turisti a scegliere le spiagge scarlinesi. Non solo: ai bagnanti che vorranno accedere alle spiagge libere saranno consentiti 20 minuti di sosta gratuita per raggiungere il litorale e verificare la disponibilità di spazio in virtù delle norme di distanziamento sociale anti-contagio.

I parcheggi del Puntone di Scarlino in via delle Collacchie saranno a pagamento dalle 8 alle 20, mentre nello spazio sul lungomare Garibaldi il ticket sarà richiesto anche in orario notturno (tariffa oraria: 0,30 euro). Nel parcheggio del porto turistico 40 posti auto sono riservati ai titolari e ai dipendenti delle attività della galleria commerciale del porto La Marina di Scarlino.

La tariffa per i veicoli è pari a 0,50 euro all’ora, per i residenti 0,30 euro. Sarà possibile anche acquistare abbonamenti settimanali a 30 euro o la tessera prepagata per residenti al costo di 13,50 euro (validità 10 soste senza limiti orari): in questo caso gli interessati dovranno chiedere informazioni agli operatori presenti nei parcheggi.