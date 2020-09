Al via la mensa scolastica: ecco come pagare il servizio, tariffe invariate

Da lunedì 5 ottobre riprende il servizio mensa nelle scuole di Scarlino.

I pagamenti dei pasti avverranno in anticipo, tramite la ricarica di un conto virtuale. Le famiglie che per la prima volta devono pagare la mensa scolastica devono accedere ai Servizi online del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it, sezione Servizi online) con le credenziali che hanno utilizzato per l’iscrizione alla mensa. A ogni genitore è attribuito e visibile nel Sol (Servizio scuola online) un codice Pan (Personal account number) che lo identifica per ogni operazione richiesta, cui sono associati un numero di cellulare e una mail.

Le tariffe per il servizio di mensa scolastica non sono cambiate rispetto allo scorso anno scolastico e possono essere consultate sul sito del Comune di Scarlino. Per informazioni più dettagliate sulle modalità di pagamento e sulle tariffe è possibile contattare l’ufficio associato Servizi scolastici al numero 0566.38529 o scrivere a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.