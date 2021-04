Mensa scolastica: nuova modalità di pagamento nei tre sportelli postali del territorio comunale

Nuove modalità per la fruizione della mensa scolastica a Capalbio.

Con il cambio della tesoreria comunale, infatti, si modifica anche la procedura che le famiglie dovranno fare per ritirare il blocchetto con i buoni pasto. “Con l’affidamento del servizio di tesoreria a Poste italiane – spiega l’assessore all’istruzione Patrizia Puccini – abbiamo dovuto rivedere le modalità per la distribuzione dei blocchetti per la mensa. Le famiglie degli alunni delle scuole di Capalbio dovranno pagare quanto dovuto nei tre sportelli postali del territorio e presentarsi con la ricevuta in Comune, all’ufficio servizi scolastici, che consegnerà loro ogni venerdì, dalle 9 alle 12, i ticket”.

Da lunedì il pagamento della quota per i pasti potrà essere effettuato agli sportelli postali di Capalbio capoluogo, Capalbio Scalo e Borgo Carige sul conto identificato con codice Iban IT14G0760103200001053657365; codice ente 3001501, Abi 07601, Bic BPPIITRRXXX e Cuc 0827883D.

“Stiamo lavorando – aggiunge Puccini – per trovare nuove modalità di pagamento per le famiglie da attivare per il prossimo anno scolastico per evitare che si debbano recare negli uffici comunali per ottenere i loro buoni. Ci scusiamo per questo cambio di procedura che avviene nel corso dell’anno scolastico e per gli eventuali disagi che può avere creato. La nuova procedura che abbiamo attivato sarà valida fino alla fine dell’anno scolastico per dare modo all’amministrazione di individuare soluzioni più agevoli, che prevedano anche modalità di pagamento elettronico”.

L’ufficio servizi scolastici comunale sarà aperto al pubblico, per la consegna dei buoni, ogni venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.897727.