“Paese del Ben Essere”: tutto esaurito per l’iniziativa di Insieme in Rosa

Sold out di prenotazioni per i 60 operatori del benessere che hanno affollato la spiaggia di Castiglione della Pescaia nel fine settimana “rosa” organizzato, per il secondo anno consecutivo, dalle “fatine” di Ampio della onlus locale “Insieme in Rosa“, in collaborazione con la Medicina complementare di Grosseto e con la Asl Toscana Sud Est.

Tante sono state le persone che hanno colto l’opportunità di un trattamento benessere in riva alla bella località maremmana. Appuntamenti che hanno coinvolto la Croce rossa di Castiglione, Fiab Grosseto ciclabile e tutti gli stabilimenti balneari del lungomare di Levante che si è trasformato, per due giorni, in una grande spa all’aria aperta. Un programma nutrito che prevedeva tante attività: dal massaggio sonoro bioarmonico “Om Chanting”, a quello sportivo, dalla riflessologia allo shiatsu fino alle passeggiate nel bosco. E i bambini, anche disabili, che hanno potuto partecipare ad attività acquatiche alla Green Beach con operatori specializzati . Bella anche la “Pedalata in Rosa” che ha fatto da cornice alla giornata.

«L’iniziativa coinvolge davvero tanti tra operatori, enti, associazioni e commercianti – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa onlus – e, anche quest’anno, abbiamo avuto il tutto esaurito con i nomi importanti nel mondo del benessere che hanno messo a disposizione ciascuno la propria professionalità. Adesso avremo tante iniziative e invitiamo tutti a partecipare. Ricordiamo che il ricavato servirà all’acquisto di un monitor per gli esami endoscopici per il Sant’Andrea di Massa Marittima e di un eco-endoscopio per il Misericordia di Grosseto»