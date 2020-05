Emergenza Coronavirus: il Comune consegna pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Il Comune di Massa Marittima ha indetto un avviso pubblico per la fornitura di pacchi alimentari destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria Covid – 19.

Dal lunedì al venerdì, fino al 5 giugno, si potrà richiedere l’accesso al beneficio contattando il numero di telefono 338.2459116, dalle 9 alle 12. Alla scadenza del termine di presentazione della candidatura sarà redatta una graduatoria delle istanze pervenute che abbiano superato il punteggio minimo per l’accesso, dando priorità ai soggetti non già assegnatari di “buoni spesa” del Fondo di solidarietà attributo con ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, al Comune di Massa Marittima.

Questo non significa che quanti abbiano già ricevuto i buoni spesa non potranno essere assegnatari di pacchi alimentari, ma che tali richieste saranno prese in considerazione in seconda battuta soddisfatte le esigenze di chi al momento non ha ricevuto alcun beneficio.

I pacchi alimentari saranno consegnati scorrendo la graduatoria dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine di punteggio conseguito, fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili.

L’avviso può essere consultato sul sito del Comune: www.comune.massamarittima.gr.it.