Emergenza Coronavirus: il Comune riapre i termini per richiedere i pacchi alimentari

Da lunedì 29 giugno si riaprono a Massa Marittima i termini per richiedere la fornitura di pacchi alimentari destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19.

La composizione del pacco alimentare sarà proporzionata al numero dei componenti e alle caratteristiche del nucleo familiare. Saranno ammessi al contributo le persone e i nuclei familiari in stato di bisogno, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, Cig), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito.

Inoltre, le persone che hanno perso il lavoro o chi ha sospeso o chiuso la propria attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento; chi ha un lavoro precario e tutti i soggetti che non risultano già assegnatari di pacchi alimentari individuati dai Servizi sociali. Inoltre, sarà data priorità alle persone che non risultano già assegnatari di buoni spesa del Fondo di Solidarietà.

I cittadini che rientrano in queste categorie possono avanzare la richiesta per l’accesso al beneficio prendendo contatto con il numero di telefono 338.2459116 da lunedì 29 giugno, dalle 9 alle 12. L’operatore telefonico raccoglierà l’istanza dei candidati beneficiari compilando una scheda di valutazione del bisogno.

Ogni quindici giorni sarà redatta una graduatoria delle domande pervenute che abbiano superato il punteggio minimo per l’accesso. I pacchi alimentari saranno consegnati scorrendo la graduatoria dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine di punteggio conseguito, fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili.

I termini del bando sono scaricabili dal sito del Comune, all’indirizzo www.comune.massamarittima.gr.it.