Emergenza Coronavirus: al via la distribuzione dei pacchi alimentari per le famiglie bisognose

Al via, grazie all’impegno del Comune di Monte Argentario e della Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie che si stanno trovando in difficoltà a causa della pandemia.

In questi giorni è terminata la fase organizzativa per la consegna sia su Porto Santo Stefano che su Porto Ercole. Si può dunque partire con la distribuzione che sarà possibile soprattutto per la grande adesione e l’entusiasmo dei volontari e dei collaboratori al progetto.

Ciascuno ha fatto la sua parte. Il Comune di Monte Argentario si è attivato per la distribuzione delle risorse del fondo di solidarietà alimentare assegnate dal Governo per l’emergenza Covid ed ha chiamato in aiuto la Confraternita, affidandole il servizio.

I dirigenti della Misericordia si sono adoperati con l’acquisto dei beni da destinare ad un elenco di famiglie fornito dall’amministrazione. La distribuzione avverrà a Porto Santo Stefano e a Porto Ercole, dove collaborerà anche la parrocchia, con la quale la Misericordia già da anni lavora per attuare iniziative di carità per i bisognosi. Sarà interessata anche la parrocchia di Porto Santo Stefano, che collaborerà con alcuni volontari. Alle famiglie il pacco spesa sarà recapitato a casa dai volontari impegnati per questo progetto e il primo giungerà prima di Natale.

In questi giorni sono stati tenuti molti incontri per mettere a punto l’organizzazione della distribuzione e della consegna che proseguirà per alcuni mesi, fino al termine dell’emergenza sanitaria.

“Abbiamo costituito il gruppo di volontari che provvederà alla consegna, mentre altri penseranno agli acquisti e alla logistica – spiega il governatore Roberto Cerulli -: allo scopo abbiamo dovuto trovare un locale per tenere il materiale acquistato e per gestire tutta la logistica. E’ un impegno forte che la Misericordia saprà fronteggiare al meglio, come ha sempre fatto”.

Il Comune ha avviato una procedura on line per le richieste dei pacchi alimentari, le cui modalità si trovano sul sito istituzionale www.comunemonteargentario.gov.it. L’iniziativa ha lo scopo di fronteggiare il disagio economico e sociale che il blocco delle attività sta purtroppo generando. Le persone a cui questa iniziativa è indirizzata sono tutti coloro che a causa dell’emergenza sanitaria in atto si ritrovino in situazione di necessità economiche.

Nello specifico, possono accedere le persone residenti o domiciliate nel Comune di Monte Argentario per le quali dovranno essere valutate le situazioni in base al numero dei componenti del nucleo familiare e le oggettive difficoltà legate all’emergenza sanitaria da Covid 19, privilegiando i nuclei monoreddito a cui è stata chiusa o sospesa l’attività lavorativa in base alle disposizioni governative; i nuclei che traggono reddito da attività di lavoro intermittente, occasionale, stagionale etc.., al momento interrotta in base alle disposizioni governative; i nuclei dove non ci sono componenti percettori di reddito da lavoro dipendente (pubblico o privato), da pensione o da altre forme di reddito; i nuclei che percepiscono complessivamente sussidi per importi non superiore ai seguenti valori: