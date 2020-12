Emergenza Coronavirus, il Comune distribuisce pacchi alimentari: come fare richiesta

Il Comune di Monte Argentario si è attivato per la distribuzione delle risorse del fondo di solidarietà alimentare assegnate dal Governo per l’emergenza Covid ed ha avviato una procedura on line per le richieste dei pacchi alimentari. A differenza, infatti, della prima fase dell’emergenza Covid in cui il Comune consegnò buoni spesa, adesso saranno distribuiti pacchi alimentari.

L’iniziativa ha lo scopo di fronteggiare il disagio economico e sociale che il blocco delle attività genera. Le persone a cui questa è indirizzata sono tutti coloro che, a causa dell’emergenza sanitaria, in atto si ritrovino in situazione di necessità economiche.

Possono accedere al beneficio le persone residenti o domiciliate nel Comune di Monte Argentario. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso a ricevere il pacco alimentare, il beneficiario dovrà compilare on line un’autocertificazione come da modello predisposto.

I destinatari dei pacchi verranno contattati dalle associazioni di volontariato incaricate per la distribuzione.

Informazioni all’ufficio Servizi sociali, ai numeri 0564.811971 o 0564.811983 (dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30) o all’indirizzo e-mail dedicato sociale@pec.comune.monteargentario.gr.it

Inoltre, il Comune informa che è attivo un apposito conto corrente bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Porto Santo Stefano, nel quale far confluire donazioni di cittadini e aziende al fine di incrementare le azioni di solidarietà alimentare e di sostenere l’acquisto di beni di prima necessità. I donatori potranno usufruire degli incentivi fiscali disposti dall’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

Per partecipare alla raccolta straordinaria è possibile effettuare un bonifico all’Iban IT 39 O 01030 72302 000001237621 indicando nella causale del versamento la dicitura “Comune di Monte Argentario – Emergenza COVID-19”.