Pacchi alimentari: Anteas ha aiutato 1.257 persone, 4.523 chilogrammi di cibo distribuiti

Sono ben 1.257 le persone che hanno beneficiato dei prodotti alimentari, per un totale di 4.523 chilogrammi, distribuiti dall’associazione Anteas Grosseto. Numeri importanti che sottolineano il lavoro portato avanti dall’associazione Anteas, insieme a Cisl Grosseto e alla federazione dei pensionati, dall’inizio dell’emergenza sanitaria fino alla fine di aprile.

“Le richieste di aiuto – spiega Gianfranco Benigni, presidente di Anteas Grosseto – sono praticamente raddoppiate. Siamo riusciti a far fronte a tutte le domande anche grazie alle donazioni in denaro, con le quali abbiamo acquistato gli alimenti, e il volontariato come quello fatto dalla Cooperativa grossetana che ha ritirato per noi gratuitamente a Firenze 20 quintali di prodotti alimentari da distribuire“.

Ma l’impegno dell’associazione alle famiglie in difficoltà, grazie all’aiuto dei suoi volontari, va avanti. “Riprenderemo a partire da oggi, oltre la consegna dei pacchi alimentari – continua Benigni –, la regolare distribuzione di frutta, verdura, pane e prodotti da forno, che consegneremo tutti i martedì e i giovedì dalle 15.30 alle 18.30 nel centro distribuzione di via Parini 7G, a Grosseto. Ci auguriamo di continuare a ricevere donazioni per poter sostenere ancora le famiglie in difficoltà“.

Per contribuire alla raccolta di prodotti alimentari e per richiederli è possibile chiamare il 339.6525492 o rivolgersi al magazzino di via Parini 7, a Grosseto, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.