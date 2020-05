“Pacchetto scuola”: aperto il bando per ricevere il contributo per le spese

Il Comune di Scarlino ha aperto il bando “Pacchetto scuola 2020/2021”, che prevede l’assegnazione di contributi economici ai ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado o a un percorso di istruzione e formazione professionale.

Possono presentare la domanda gli studenti residenti nel Comune di Scarlino con Isee (valido) non superiore a 15.748,78 euro e che non abbiano superato i venti anni. Il bando e la domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it): il modulo è a disposizione gratuitamente anche alla cartoleria “Non solo carta” in viale Matteotti a Scarlino Scalo, al “Bar Puntone” nell’omonima frazione e nell’atrio del palazzo comunale.

La domanda, compilata in ogni sua parte con allegata la copia del documento d’identità, potrà essere presentata inviando una mail a pacchettoscuola@comune.scarlino.gr.it, o una pec a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno (tenendo conto che saranno ammesse solo le domande arrivate entro venerdì 26 giugno) indirizzata all’indirizzo “Comune di Scarlino, via Martiri d’Istia numero 1, 58020 Scarlino (Grosseto)”. È anche possibile consegnare la domanda all’ufficio Protocollo fissando un appuntamento ai numeri 0566.38529 e 0566.38512.

La graduatoria con gli ammessi sarà pubblicata sul sito dell’ente comunale entro il 24 luglio. Per maggiori informazioni è possibile chiamare Carla Brunese al numero 0566.38529 o inviare una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.