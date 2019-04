Pacchetto scuola, in arrivo incentivi economici per gli studenti: ecco come richiederli

Il Comune di Cinigiano informa che è stato pubblicato il bando relativo al pacchetto scuola, finalizzato all’erogazione di incentivi individuali per sostenere le spese necessarie all’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e servizi scolastici.

L’obiettivo del bando, rivolto agli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili, è quello di promuovere l’accesso e il completamento del percorso di studi, sino alle scuole secondarie di secondo grado, garantendo omogeneità ed equità sul territorio regionale.

La domanda deve essere presentata al Comune entro il 10 giugno 2019.

Il “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2019/2020 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, compresi gli iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale IeFP presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all’importo di 15.748,781 euro.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito del Comune al seguente indirizzo: https://www.halleyweb.com/c053007/po/mostra_news.php?id=101&area=H.

Informazioni all’ufficio segreteria del Comune di Cinigiano (tel. 0564.994460, e-mail [email protected])