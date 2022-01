Piano di prevenzione corruzione e trasparenza: il Comune raccoglie osservazioni per l’aggiornamento

Nell’ambito della procedura di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza relativo al periodo 2022-2024, il Comune di Grosseto ha dato il via alla fase di raccolta di eventuali osservazioni relative al Piano stesso.

In particolare, con l’avviso pubblico del 10 ottobre 2021, viene specificato che le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono dei suoi servizi o attività, potranno presentare proposte e suggerimenti che, se compatibili con la normativa vigente, verranno presi in considerazione dall’amministrazione durante la fase di aggiornamento del Piano.

I soggetti interessati a far pervenire il loro parere potranno farlo, entro e non oltre il 24 ottobre 2022, secondo le seguenti modalità:

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it;

direttamente al segretario generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, all’indirizzo e-mail segreteria.generale@comune.grosseto.it.

È possibile accedere a tutte le informazioni, scaricare l’avviso e il modulo attraverso il quale presentare le osservazioni cliccando sul link https://new.comune.grosseto.it/web/amministrazione-trasparente-menu/prevenzione-della-corruzione/