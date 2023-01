Aurelia, approvato Ordine del giorno di Rossi: “Accelerare messa in sicurezza”

Il provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio che riduce da 90 a 45 giorni il termine necessario all’approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali.

Nella seduta dell’11 gennaio scorso, il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, ha presentato un Ordine del giorno accolto dal Governo con il quale viene recepita come raccomandazione di ridurre i tempi relativi all’approvazione di determinati progetti infrastrutturali, portandoli da 90 a 45 giorni.

“E’ un primo passo – afferma Fabrizio Rossi – attraverso il quale si cerca di velocizzare gli iter burocratici. Tra i tanti, anche quello relativo ai lavori di adeguamento della SS1 Aurelia, meglio conosciuta come ‘Corridoio Tirrenico’. Sappiamo tutti che la SS1 Aurelia presenta quantitativi di traffico pesante durante l’anno, che tendono ad incrementarsi notevolmente durante il periodo estivo, ed in particolare durante i giorni del fine settimana. Tali incrementi di traffico sono legati al territorio costiero attraversato e storicamente frequentato dal turismo estivo, che è stata inserita come priorità nazionale nel libro bianco dalle Camere di Commercio toscane e da Uniontrasporti anche a causa dell’elevata mortalità riscontrata nel corso degli anni“.

“I picchi di traffico e la presenza di tratte ancora a singola carreggiata, come ad esempio il tratto che va da Orbetello a Capalbio per circa 12,5 chilometri, che riserva numerosi accessi privati diretti e connessioni a raso, assenza di guard rail centrale, che determinano criticità per la sicurezza del deflusso stradale e che rendono particolarmente urgente l’intervento di completamento del Corridoio Tirrenico – continua Rossi -. E’ sempre più urgente la messa in sicurezza del suddetto tratto, essendo stato registratp un numero elevato di vittime dovuto all’illuminazione scarsa, alla segnaletica spesso assente, fattori che hanno determinato numerosi incidenti su quell’arteria: 268, di cui 5 mortali, con una densità di 1,02 incidenti a chilometro“.

“Con questo Ordine del giorno ho voluto impegnare il Governo a valutare l’opportunità di prevedere in tempi brevi, anche in successivi provvedimenti di competenza, oltre allo stanziamento di risorse adeguate finalizzate alla realizzazione della messa in sicurezza della strada statale Aurelia nel tratto tra Rosignano e Tarquinia (E80), agevolando il passaggio tra Sat ed Anas per il completamento dell’autostrada A12, l’estensione anche alla strada statale Aurelia SS1 nel tratto tra Rosignano e Tarquinia (E80) del procedimento speciale e acceleratorio che riduce da 90 a 45 giorni il termine necessario all’approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.