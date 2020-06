Free safe beach, ampliamenti a stabilimenti e Bau Beach: sindaco firma ordinanze

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha firmato due importanti ordinanze.

“La prima istituisce sette Bau Beach lungo le nostre spiagge – spiega il sindaco –; la seconda è relativa a 14 ampliamenti provvisori, fino ad un massimo del 30%, per 90 giorni e solo per questa stagione estiva, degli stabilimenti balneari per motivi legati alla sicurezza e al distanziamento. Istituite anche 10 free safe beach”.

“I punti d’ombra di cui godevano gli stabilimenti non vengono in alcun modo aumentati. Si tratta di una nuova, importante risposta ai nostri operatori del settore – termina Casamenti -. Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa per illustrare tutto il piano estivo approvato“.