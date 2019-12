Festa di Capodanno: ecco le ordinanze e i divieti per attendere il 2020 in sicurezza

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Follonica autorizza ed agevola lo svolgimento di festeggiamenti in attesa dell’arrivo del 2020 nelle vie e nelle piazze centrali della città.

Perché i festeggiamenti siano un momento di gioia per tutti, vanno però svolti ed organizzati in una cornice di sicurezza, nel rispetto delle norme, del senso civico e soprattutto del buon senso.

Il Comune investe molto in termini di sostegno economico e di risorse umane per assicurare il rispetto delle prescrizioni ed un regolare svolgimento dei festeggiamenti.

Per consentire a tutti i cittadini di vivere con serenità una notte speciale, l’organizzazione prevede la presenza di personale di Forze dell’ordine, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e molti volontari aderenti alle associazioni che da anni collaborano con il Comune in occasione dei grandi eventi; tutte persone che “rinunciano” a festeggiare fine anno con i propri familiari, per assicurare che tutto si svolga in una cornice di safety e security.

Pertanto nelle prossime ore il Comune adotterà le ordinanze necessarie anche per disciplinare viabilità ed accessi alla zona centrale.

Disposizioni particolari sono previste (come accade in tutte le città) per autorizzare solo l’uso di bicchieri di carta e plastica per la somministrazione di bevande, vietando l’uso di bicchieri e bottiglie di vetro, per scongiurare e prevenire eventuali situazioni di pericolo durante i festeggiamenti, pur nella consapevolezza delle tradizioni tipiche di fine anno. Saranno adottati anche divieti per l’uso di botti e fuochi pirotecnici, confidando in un comportamento responsabile di tutti, per l’incolumità di bambini, adulti ed animali.

Accurati controlli saranno svolti ai varchi d’ingresso ed in prossimità dei locali, per evitare l’introduzione nell’area dei festeggiamenti di contenitori in vetro; sono vietati anche spray urticanti, botti, etc.

E’ estremamente importante richiamare quindi il senso civico e la responsabile consapevolezza di tutta la cittadinanza affinchè regole e divieti – la cui inosservanza comporta ulteriori provvedimenti – siano osservati con scrupolo ed attenzione, per festeggiare tutti quanti con la massima serenità ed in sicurezza; evitando e prevenendo situazioni di pericolo che vanifichino la sensibile ed accurata opera di prevenzione programmata.

Il Commissario prefettizio ed il sub Commissario, insieme a tutta la struttura comunale, augurano a tutta la cittadinanza follonichese serene feste e un buon 2020.