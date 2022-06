Siccità: ordinanza del sindaco per razionalizzare il consumo di acqua potabile

Per tutelare le riserve idropotabili, in questo periodo di forte siccità e aumento delle temperature, il Comune di Pitigliano, con ordinanza del sindaco Giovanni Gentili, stabilisce, fino al 30 settembre 2022, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzare l’acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali, per scopi diversi da quelli igienico- domestici.

Chiunque violi il provvedimento rischia una sanzione amministrativa che può variare dai 100 ai 500 euro. La Polizia locale è incaricata di effettuare i controlli.