Ordinanza antidegrado, il sindaco: “Via i veicoli abbandonati in via Giordania”

Sono 28 i veicoli – tra auto, moto e roulotte – abbandonati lungo via Giordania oggetto dell’ordinanza di rimozione firmata oggi dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Nel provvedimento, il primo cittadino prescrive ai proprietari di rimuovere i mezzi immediatamente. I messi stanno, in queste ore, notificando l’ordinanza ai titolari che, se non ottempereranno entro dieci giorni, si vedranno addebitate le spese di rimozione forzata che, decorsi i termini, sarà effettuata dalla Polizia municipale.

“Siamo impegnati, fin dal nostro insediamento, in una convinta battaglia contro il degrado – commenta Vivarelli Colonna –: è vergognoso che, nella nostra città, si possano tollerare scempi come quello di via Giordania. Noi non tolleriamo. Il nostro lavoro per restituire bellezza e benessere è costante: stiamo mettendo in campo una serie di azioni che permettano ai grossetani e ai turisti di vivere in sicurezza e gioia la nostra città“.