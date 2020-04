Asporto bevande, il sindaco firma l’ordinanza: “Servizio in più a disposizione dei cittadini”

“Ho firmato l’ordinanza che consente la vendita per asporto di bevande unitamente ai cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna a domicilio di alimenti e bevande“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Una possibilità valida fino alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione. Sono convinto che sarà un servizio in più per i cittadini e allo stesso tempo una possibilità di lavoro in più per gli esercenti – spiega il sindaco -. Stiamo facendo il possibile per aiutare tutte le categorie. Raccomando massima attenzione al rispetto delle norme di distanziamento sociale e delle norme di sicurezza”.