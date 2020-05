“Possibile spostarsi con i mezzi per fare attività motoria”: il sindaco firma ordinanza

“È ora possibile spostarsi con il proprio mezzo di trasporto per fare attività motoria“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Ho appena firmato l’ordinanza che consente ai residenti e ai domiciliati nel Comune di Grosseto di spostarsi all’interno dell’intero territorio comunale per effettuare attività motoria utilizzando il proprio mezzo di trasporto – spiega il sindaco -. L’ordinanza è adottata in via sperimentale da oggi 11 maggio fino al 17 maggio. Resta fermo l’obbligo di rientro in giornata al proprio domicilio. È consentito l’accompagnamento in caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività motoria va sempre svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale stabilita dalle norme vigenti“.

“La decisione arriva in seguito alle segnalazioni di molti cittadini che hanno evidenziato difficoltà nell’effettuare attività motoria, con rientro al proprio domicilio, senza l’utilizzo di mezzi propri – termina Vivarelli Colonna -. Il territorio di Grosseto è molto vasto e ricco di aree marittime e campestri: dare la possibilità ai cittadini di muoversi in maniera più autonoma significa incentivare l’utilizzo dell’intero territorio comunale, evitando il rischio di assembramenti nei centri urbani“.