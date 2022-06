Allarme siccità, il sindaco: “Limitate l’uso di acqua potabile, multe per i trasgressori”

Il Comune di Monterotondo Marittimo, con ordinanza del sindaco, stabilisce, dal 15 giugno fino al 16 settembre, il divieto assoluto di utilizzo su tutto il territorio comunale di acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani per scopi diversi da quelli igienico-sanitari. Vieta l’uso di acqua potabile per il riempimento delle piscine e l’innaffiamento di parchi, giardini e orti. Invita inoltre la cittadinanza a limitare il consumo di acqua potabile al minimo indispensabile e a non lasciare aperte le fontanelle pubbliche al termine dell’uso, al fine di evitare inutili sprechi.

Contemporaneamente, è stato razionato e limitato anche l’uso dell’acquedotto comunale che eroga acqua non potabile.

“Il lungo periodo di siccità ha drasticamente ridotto la disponibilità di acqua sul territorio – afferma il sindaco Giacomo Termine –, pertanto, al fine di preservare la risorsa idrica e tutelare i beni pubblici, si è resa necessaria una forte limitazione al prelievo di acqua. Si raccomanda alla cittadinanza un uso responsabile della risorsa idrica, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla scarsità di piogge, evitando gli sprechi, in particolare di acqua potabile, con tanti piccoli accorgimenti nell’utilizzo quotidiano, come trascorrere meno tempo sotto la doccia e non lasciare il rubinetto aperto quando non serve.”

L’ordinanza prevede anche i controlli da parte delle Polizia locale. Chiunque violi il provvedimento previsto dall’ordinanza può essere sottoposto all’applicazione di una sanzione amministrativa che può variare dai 100 ai 500 euro.