Allarme siccità, il sindaco firma l’ordinanza: “No all’uso di acqua potabile per usi impropri”

Era nell’aria da giorni ed alcuni Comuni lo avevano già fatto: oggi anche il Comune di Roccastrada, con ordinanza del sindaco, stabilisce che dalla data odierna, 23 giugno, fino al 31 ottobre 2022, è fatto divieto assoluto di utilizzo su tutto il territorio comunale di acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani per scopi diversi da quelli igienico-sanitari.

La decisione è stata assunta a seguito della grave situazione di siccità causata dall’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell’aumento dei consumi.

“E’ stata una decisione che abbiamo dovuto assumere in linea e in condivisione con gli altri Comuni – commenta il sindaco Francesco Limatola –, prendendo atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione durante il periodo estivo e seguendo le indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato. Sono certo che i nostri cittadini comprenderanno l’importanza di questa decisione per lo stato di assoluta gravità che riguarda l’intero Paese perchè è fondamentale tutelare le risorse idriche, evitare sprechi e fare un utilizzo virtuoso dell’acqua potabile“.

Il divieto resterà in vigore fino al 31 ottobre e le sanzioni amministrative, per tutti coloro che violeranno il provvedimento, andranno da un minimo di cento ad un massimo di cinquecento euro. I controlli saranno effettuati dalla Polizia locale.

Sul sito internet del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it) è possibile consultare il testo dell’ordinanza.