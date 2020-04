Via libera all’asporto di bevande: il sindaco firma l’ordinanza

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha firmato un’ordinanza che dispone quanto segue:

“Fino a quando risulteranno sospese, per emergenza Covid-19, le attività dei servizi di ristorazione, è consentita agli esercizi di somministrazione e alle attività artigiane richiamate dall’ordinanza del presidente della Giunta regionale toscana n. 41 del 22.04.2020, la vendita per asporto di bevande unitamente ai cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza medesima“.

“La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell’applicazione del presente provvedimento – spiega Casamenti -. Si tratta di una possibilità valida fino alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione e di una possibilità di lavoro in più per gli esercenti, oltre ad essere un servizio in più per i cittadini. Si raccomanda la massima attenzione al rispetto delle norme di distanziamento sociale e della sicurezza”.