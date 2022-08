“Note d’estate”: l’Orchestra sinfonica in concerto alla Chelliana

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna ad esibirsi sabato 20 agosto, alle 21, nel chiostro della biblioteca Chelliana.

La rassegna “Note d’estate” propone per l’occasione un concerto diretto da Francisco Javier Gutierrez Juan, con i figli Maria Gutierrez Jimenez al fagotto e Francisco Javier Gutierrez Jimenez all’oboe (nella foto). Il programma prevede l’esecuzione del Concerto per fagotto e orchestra K191/186e di Mozart, del Concerto per oboe e orchestra K314/271k di Mozart e del Divertimento in sol maggiore Hob.II:G1 di Haydn. Il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro (prenotazione al numero 333.5372994).

Il direttore d’orchestra Francisco Javier Gutierrez Juan è originario di Guillena (Siviglia); ha iniziato gli studi musicali nella sua città natale e ha proseguito successivamente al Conservatorio superior de musica de Sevilla e al Real Conservatorio superior de musica de Madrid. Si è distinto particolarmente nei corsi di oboe, musica da camera, pianoforte, composizione, strumentazione, contrappunto, fuga, folklore e direzione d’orchestra. Ha completato la sua formazione con numerosi corsi di perfezionamento nazionali ed internazionali.

Attualmente è professore ordinario di direzione d’orchestra; professore superiore di armonia, contrappunto, composizione e strumentazione, insegnante di oboe senior e professore di solfeggio. Come oboe solista, si è esibito accompagnato da tutti i tipi di gruppi e orchestre. Ha partecipato a numerose registrazioni discografiche per la radio e per la televisione. Ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro in difesa del patrimonio musicale di Siviglia e per il suo lavoro alla guida della Banda sinfonica municipale di Siviglia.