“Note d’autunno”: l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto alla Camera di commercio

La stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propone un nuovo appuntamento sabato 12 novembre alle 17.30 nella sala conferenze della Camera di commercio. A dirigere l’ensemble sarà Massimo Merone in un concerto per pianoforte con Moira Michelini (nella foto). Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Bach e Mozart. Il biglietto d’ingresso al concerto costa 10 euro ed è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 333.5372994.

Massimo Merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste. Ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il diploma per direttori di coro alla Scuola internazionale per direttori di coro della fondazione “Guido d’Arezzo” e il titolo di Direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze. Dirige varie formazioni sinfoniche, come l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto” e la sua formazione giovanile “Vivace”, la “Florence Synphonietta”.

Moira Michelini, originaria di Terni, ha intrapreso gli studi musicali al Conservatorio “Briccialdi” della sua città, diplomandosi in pianoforte sotto la guida del maestro Fausto Mastroianni con il massimo dei voti, lode e menzione. Ha debuttato al teatro “Verdi” di Terni nel 1987 e da allora è impegnata in un’intensa attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche, oltre che con orchestre in Italia e all’estero. Ha arricchito la sua formazione musicale perfezionandosi con grandi maestri e frequentando corsi di alto perfezionamento pianistico. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, conseguendo ovunque premi e riconoscimenti e ampi consensi di pubblico. Ha partecipato inoltre al Festival internazionale Rai Umbriafiction Tv e al Festival Valentiniano 2001. Da oltre dieci anni suona in duo con il violoncellista Ivo Scarponi, con esibizioni in tutto il mondo – Spagna, Francia, Belgio, Polonia, Montenegro – e per importanti associazioni musicali italiane.