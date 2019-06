“Mi racconti una… musica?”: l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto in concerto al Cassero

L’Orchestra sinfonica Città di Grosseto mette in scena la fiaba vincitrice della seconda edizione del concorso letterario-musicale “Mi racconti una… musica?“.

L’appuntamento è per domenica 9 giugno, alle 21.15, al Cassero senese di Grosseto (ingresso a pagamento; informazioni sul sito www.orchestragrosseto.it).

Il direttore sarà Massimo Merone e il programma prevede l’esecuzione di musiche di Schubert e Mozart, con la sinfonia numero 41 in do maggiore “Jupiter” K 551.

L’attrice che reciterà la fiaba sul palco del Cassero sarà la grossetana Agnese Giacomelli: appassionata di arte, danza, musica e recitazione, ha cominciato il proprio percorso formativo a 14 anni proprio a Grosseto, prima all’Accademia dello spettacolo e poi al Cantiere teatrale. Formazione proseguita poi con i corsi di canto all’associazione Buon canto, seminari di doppiaggio, corsi di doppiaggio e dizione a “Professione doppiaggio” di Roma. Dal settembre 2018 frequenta il Dams di Bologna. Ha partecipato a diverse produzioni teatrali sul territorio cittadino, provinciale e nazionale, tra le quali gli spettacoli “Angolo di memoria” e “Fleurs du mal” per l’associazione culturale “La compagnia che non c’è”.

Nel 2016 ha recitato nel promo per il Centro antiviolenza “De Gouges” di Grosseto e quest’anno ha interpretato il ruolo di protagonista nel mediometraggio “Death between us” per la regia di Francesco Fontana. È formatrice teatrale alla scuola primaria di Capalbio, alla scuola secondaria di secondo grado “Vico” di Grosseto, all’associazione “Genitori Ursula” di Manciano e all’associazione “Mosaico” di Castiglione della Pescaia.