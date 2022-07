L’Orchestra multietnica aretina in concerto in piazza Sivieri: ingresso gratuito

Lunedì 25 luglio, in piazza Sivieri, a Follonica, alle 21.30, arriva l’Orchestra multietnica aretina, diretta da Enrico Fink. Si tratta di un evento in collaborazione con l’associazione di cultura teatrale “Lo Stanzone delle Apparizioni” di Scandicci, con la direzione artistica dell’attrice Daniela Morozzi e Matteo Marsan. L’appuntamento fa parte del festival itinerante in Toscana “Riprendiamoci la scena”, promosso dall’organizzazione di volontariato Cesvot di Firenze.

L’Orchestra multietnica di Arezzo (Oma – #omarezzo) nasce nel 2007 da un percorso formativo, aperto alla partecipazione di musicisti italiani e stranieri e finalizzato alla conoscenza e all’approfondimento delle strutture di base delle musiche tradizionali delle aree del Mediterraneo, per incrociarle con la tradizione italiana ed europea e predisporre un repertorio basato sulla contaminazione.

Il nucleo storico dell’Orchestra multietnica di Arezzo propone un repertorio che spazia dalla tradizione araba a quella ebraica, dal Mediterraneo all’est Europa e al Bangladesh, alla taranta pugliese, offrendo al pubblico una vera e propria festa di suoni e colori coordinata magistralmente da Enrico Fink, grande esperto di musica tradizionale ebraica e di word music in generale.

Ingresso libero.