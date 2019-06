Orbetello, uomo trovato morto in un appartamento

Aggiornamento ore 18.07: l’uomo deceduto aveva 58 anni. Al momento del ritrovamento del corpo un cane di piccola taglia meticcio lo stava vegliando ed era vicino al cadavere. Non si conoscono per ora le cause del decesso.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello sono intervenuti per un probabile incendio di un appartamento ad Orbetello, in via Gioberti.

La squadra, una volta all’interno dell’abitazione, ha rinvenuto il corpo di un uomo privo di vita.

Sul posto anche i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento