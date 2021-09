Ztl nel centro storico, scatta l’orario invernale: ecco quando sarà attiva

A partire dal 15 settembre per la Ztl del centro storico di Pitigliano inizia l’orario invernale: le telecamere del varco di piazza Petruccioli e via Roma saranno attive solo il sabato e la domenica e nei giorni festivi e prefestivi.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti questa estate con l’attivazione del varco telecontrollato in piazza Petruccioli – afferma il sindaco Giovanni Gentili –: la Ztl ha funzionato bene ed ha permesso di gestire nel modo corretto l’enorme afflusso di turisti che abbiamo registrato a Pitigliano nei mesi di luglio e agosto, facendo entrare in centro con l’automobile solo chi ci vive o lavora. Il merito di questo risultato è di tutti: dalla Municipale, che è riuscita a far defluire il traffico veicolare sul resto del paese, ai cittadini, che hanno collaborato nel rispetto delle regole. Ci sono state delle sanzioni, ma non molte. Ha comunque prevalso il buon senso e perfino i residenti del centro storico, nonostante avessero il diritto di entrare a qualsiasi ora con l’auto, non lo hanno fatto e hanno limitato gli accessi allo stretto necessario. Grazie veramente a tutti cittadini per aver dimostrato di avere a cuore il paese”.

“La Ztl, tra l’altro, ha portato dei benefici anche ai turisti – commenta Alessio Celata, assessore alla viabilità, alla Polizia Municipale e al centro storico – che hanno potuto consumare un aperitivo o una cena nei locali del centro, senza essere disturbati dal passaggio delle auto, che questa estate sarebbe stato davvero intollerabile considerando la grande quantità di persone che si sono riversate a Pitigliano. La Ztl ha pertanto garantito ai 25 esercenti del centro storico, tra bar ristoranti ed enoteche, di lavorare con maggiore serenità e ai proprietari di immobili di assaporare il piacere della tranquillità”.