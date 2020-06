Trasporto pubblico: entra in vigore l’orario estivo degli autobus Tiemme

Da giovedì 11 giugno entrerà in vigore su tutto il territorio di competenza di Tiemme l’orario estivo dei servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani. Rispetto alla norma, i servizi saranno rimodulati in base alle particolari esigenze legate all’attuale fase 2 del Coronavirus, con eccezioni diverse territorio per territorio.

Eventuali ritocchi ai servizi, se necessari, saranno man mano valutati in base alla domanda di collegamenti.

Bacino di Grosseto

L’orario estivo urbano ed extraurbano sarà rimodulato secondo le prescrizioni dell’emergenza Covid-19: il dettaglio completo delle corse disponibili può essere consultato sul sito web di Tiemme. Per quanto riguarda, in particolare, i servizi regionali da e verso Firenze e Siena per Grosseto la programmazione continuerà ad essere quella in vigore dal 18 maggio scorso e consultabile nel dettaglio sul sito www.tiemmespa.it. Inoltre, non sarà attivata la linea extraurbana 0VA Abbadia-Follonica.

L’utenza potrà consultare il dettaglio di tutti i servizi consultando il sito www.tiemmespa.it o tramite la App gratuita Tiemme Mobile 2.0, scaricabile sia da Apple Store che Google Play.