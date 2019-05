Orario continuato per la filiale di Banca Tema di via Unione Sovietica dal 3 giugno

Per consolidare e migliorare il servizio offerto alla cittadinanza la filiale dal lunedì al giovedì sarà infatti aperta dalle 8.20 in poi, per dieci ore consecutive. Mentre il venerdì sarà effettuato l’orario di apertura sportello classico, con chiusura alle 15,20.

“Tra i servizi offerti dalla filiale inoltre – ricorda il Direttore Generale Fabio Becherini – sono disponibili una cassa self interna e uno sportello automatico evoluto che permettono di effettuare, in autonomia, 24 ore al giorno, operazioni di prelievo e di versamento di banconote e assegni, oltre ad interrogazioni su saldo e movimenti c/c, ricariche telefoniche, bonifici, pagamenti di deleghe fiscali e molte altre operazioni.”

Da ricordare che è stata recentemente rinnovata anche l’applicazione Relax Banking, che consente attraverso computer, tablet e smartphone di effettuare molteplici interrogazioni e operazioni dispositive, incluso il comodissimo sistema di pagamenti di bolli, utenze e altri bollettini postali.

“Offriamo oggi un servizio ancora più innovativo ed efficace a tutta la comunità – ha dichiarato Becherini – visto che con la nuova modulazione dell’orario assicureremo alla clientela della Banca 10 ore di apertura al pubblico giornaliere, abbinato a una crescente presenza di nuove tecnologie che ci mette in condizione di essere a disposizione dei nostri Soci e Clienti 24 ore su 24”.