Open day al nido “Le Mimose”: ecco i giorni e gli orari delle visite dei genitori

Gli open day dei servizi educativi tornano in presenza: il Comune di Follonica ha organizzato l’incontro al nido d’infanzia “Le Mimose”, in via De Gasperi 1, per il 5, il 7 e il 9 aprile.

Le educatrici aspettano i genitori per una visita nei seguenti giorni: martedì 5 aprile, alle 16.30 e alle 17.30, giovedì 7 aprile, alle 16.30 e alle 17.30, e sabato 9 aprile, alle 9.30 e alle 10.30. Le educatrici illustreranno ai genitori interessati le attività e quanto offre il nido comunale, come sono gestiti gli spazi che ospitano i bambini e come vengono organizzate le attività ludico-educative.

E’ possibile prenotare l’appuntamento per le visite al 378.3029173, ricordando che l’accesso sarà consentito ad un solo familiare munito di green pass rafforzato e mascherina. A giorni uscirà l’avviso pubblico per le iscrizioni all’anno educativo 2022/23.