Uniformati gli orari dell’ufficio anagrafe e dell’ufficio tributi: “Garantiti più servizi”

L’ufficio anagrafe e l’ufficio tributi del Comune di Massa Marittima uniformano gli orari e offrono un nuovo servizio per i cittadini.

Infatti, da oggi, a tutti coloro che si recano all’ufficio anagrafe sarà consegnato anche il prestampato per la denuncia ai fini della Tari, che potrà essere consegnato al protocollo o all’ufficio tributi. Inoltre, l’orario di ricevimento al pubblico dell’ufficio tributi è stato modificato per uniformarlo a quello dei servizi demografici (ufficio anagrafe) in modo da agevolare le persone all’accesso agli uffici comunali.

I nuovi orari di apertura al pubblico dei due uffici quindi sono: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 15 alle 17.

“L’intento dell’amministrazione comunale – spiega il sindaco Marcello Giuntini – è quello di garantire negli stessi orari più servizi, in particolare per gli uffici più frequentati dai cittadini e per quelli che hanno un’affinità nella conclusione della pratica avviata. Devo ringraziare alcuni consiglieri comunali che hanno posto questo problema, che è stato subito preso in carico dalla Giunta e dagli stessi uffici con prontezza e attenzione”.

“Queste due piccole accortezze – aggiunge l’assessore al bilancio Luca Santini – hanno l’obiettivo di andare incontro alle necessità delle persone semplificando l’accesso a servizi. In questo modo, per esempio, se un cittadino chiede il cambio di residenza, insieme ai suoi documenti gli sarà consegnato anche lo stampato per la denuncia Tari con l’informativa e il modulo da compilare. In questo modo si azzerano i rischi per una ‘dimenticanza’ che poteva comportare anche una sanzione. L’uniformità degli orari, poi, fa si che per qualsiasi problema l’ufficio tributi può rispondere immediatamente ad eventuali dubbi in modo che la pratica si possa concludere subito”.