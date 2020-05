Poste Italiane: a Marsiliana riaprono gli sportelli tutti i giorni

L’ufficio postale di Marsiliana riapre.

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, gli sportelli saranno aperti e al servizio del cittadino. In questa fase, ciascuno è invitato a entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.