Rifiuti, riapre la stazione ecologica del Bargio: gli orari e le regole da rispettare

A partire da lunedì 18 maggio la stazione ecologica/centro di raccolta in località Bargio, nel comune di Roccastrada, sarà regolarmente riaperta secondo l’orario classico che rimane invariato, ovvero:

lunedì dalle 9.00 alle 12.00;

mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;

giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

sabato dalle 9.00 alle 12.00.

Sei Toscana, gestore del centro di raccolta, comunica infatti di aver attivato tutte le operazioni di pulizia e sanificazione per garantire l’accesso in sicurezza da parte degli utenti.

Con la riapertura saranno adottati tutti gli adempimenti previsti dalle procedure di sicurezza e dal regolamento di accesso.

Sei Toscana informa inoltre che sono ancora sospese le operazioni di consegna sacchi all’interno della struttura, per le quali continuerà ad essere attivo il servizio di consegna a domicilio.

“Abbiamo richiesto a Sei Toscana – dichiara l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi – di accelerare le procedure di sanificazione e di messa in campo di tutte quelle azioni necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione atte a garantire sia i lavoratori che gli utenti; da lunedì finalmente i cittadini, che numerosi stanno attendendo questa riapertura anche come segnale di un ritorno alla normalità, potranno tornare a conferire i rifiuti in maniera differenziata alla stazione ecologica. Consapevoli di aver restituito alla collettività un importante servizio, chiediamo di mantenere il rispetto delle regole ed un po’ di pazienza se si dovessero creare momenti di attesa“.

Per garantire l’accesso in sicurezza degli utenti ed i conferimenti con la dovuta distanza di sicurezza, sarà ammesso un solo accesso al conferimento alla volta. Questa procedura potrà essere garantita attraverso la chiusura del cancello ad ogni nuovo ingresso al centro di raccolta. In caso di co-presenza di due operatori, uno sarà dedicato alla gestione amministrativa del centro di racoclta e l’altro si occuperà esclusivamente dell’accesso degli utenti.

In ogni caso tutte le norme da rispettare nella salvaguardia dell’utenza e del personale addetto, potranno essere consultate sul sito internet del Comune di Roccastrada, visitando la pagina http://www.seitoscana.it/centri-di-raccolta/stazione-ecologica-comune-roccastrada.