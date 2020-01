Cisl: nuove sedi e nuovi orari per la Federazione dei pensionati

Apertura di nuove sedi e nuovi orari per la Federazione dei pensionati della Cisl. Da questo mese, infatti, oltre agli uffici nella sede principale in via Senegal 25, saranno a disposizione per gli associati altre due nuove sedi: una in via della Pace 132 e l’altra in via Caracciolo 6/A.

L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai bisogni degli associati e dei cittadini, cercando di dare un servizio sempre migliore. Nelle tre sedi sarà presente un incaricato in grado di dare risposte ai cittadini sulle pratiche di natura previdenziale, come pensioni, posizioni contributive o infortuni, e su pratiche fiscali quali Isee, Imu, 730 e modello unico.

Gli orari della sede in via Senegal sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La sede in via della Pace sarà aperta il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 12, e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18. La sede di via Caracciolo, infine, sarà aperta il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e il giovedì mattina dalle 9 alle 12.