Lega: ad agosto sede aperta su appuntamento, a settembre nuovi orari

Cambio di orario nel periodo estivo per la sede provinciale della Lega in via Ferrucci 2/C, a Grosseto. Fino a fine agosto sarà infatti aperta previo appuntamento, che può essere preso contattando il numero 347.1993945. Da settembre verranno comunicati i nuovi orari di apertura settimanali.

“La nostra sede inaugurata nello scorso mese di febbraio – afferma il segretario provinciale della Lega, Andrea Ulmi – ha avuto riscontri positivi. Il periodo di agosto servirà per una rivalutazione dell’attività e come strutturarla in maniera più efficace, magari con l’apertura di sportelli dedicati fin da settembre con la ripresa dei lavori a pieno regime”.

Nel frattempo, la responsabile della sede stessa, Chiara Vazzano, e la responsabile del tesseramento, Paola Piu, sono al lavoro per proseguire nelle attività e per prepararsi al periodo autunnale.

“Questo è un momento – affermano – che ci aiuterà ad organizzare nuove attività, con la possibilità di garantire anche periodi maggiori di apertura della struttura”.