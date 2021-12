Riapre la piscina comunale: i corsi previsti e l’orario di apertura

Dopo i lavori di manutenzione agli impianti ed alla struttura, riapre oggi la piscina comunale del Campone a Porto Santo Stefano.

Prendono quindi il via i progetti stabiliti dall’amministrazione comunale in partenariato con l’Asd Argentario Nuoto, che ha risposto con una sua proposta progettuale alla manifestazione di interesse emanata nei mesi scorsi dal Comune.

Con lo scopo di promuovere il nuoto, favorire l’avvicinamento degli utenti agli sport acquatici, favorire lo sviluppo delle capacità coordinative e di controllo motorio, il miglioramento della schema corporeo nonché il potenziamento degli aspetti salutiustici, coinvolgendo nelle attività anche gli anziani e consentendo alle persone in stato di grave disagio economico di svolgere sport acquatici, sono stati predisposti alcuni progetti specifici che saranno proposti a chi vorrà frequentare l’impianto.

Tra questi: “Nuoto di classe”, rivolto agli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale durante l’orario curricolare; “Crescere in acqua”, per i bambini, sino a tre anni di età, ai quali dedicare, unitamente ai propri genitori, corsi acquatici neonatali; “Benessere in gravidanza”, dedicato alle gestanti; “Acquamotricità”, riservato alle persone affette da disabilità; ”Nuoto per la terza età”, iniziativa rivolta a persone con età superiore a 75 anni, residenti nel territorio comunale; “Nuoto per tutti”, rivolto ai componenti più bisognosi residenti nel territorio comunale.

L’impianto sarà aperto secondo il seguente orario:

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 20.00;

sabato, dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni, la segreteria è aperta dalle 9.00 alle 20.00 (tel. 351.0267781).