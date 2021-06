Torna il Bus Amico: gli orari della navetta gratuita che porta nel centro storico

A Pitigliano, dal primo luglio, in contemporanea con l’attivazione della Ztl di piazza Petruccioli, entra in servizio il Bus Amico, il bus navetta gratuito promosso dal Comune per agevolare la mobilità dei cittadini nel periodo estivo.

Il servizio sarà attivo fino al 31 agosto, tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, escluse le domeniche ed i giorni di Ferragosto e San Rocco. Per le misure restrittive legate al Covid -19, quest’anno ad ogni corsa potranno essere occupati al massimo l’80 per cento dei posti disponibili.

“Riproponiamo un servizio molto apprezzato negli anni passati dalla popolazione locale – afferma Ugo Biagi, consigliere comunale di Pitigliano con delega ai trasporti – e che senza dubbio è ancora più utile quest’anno, con l’attivazione della nuova Ztl di piazza Petruccioli, per consentire a tutti di raggiungere comunque il centro storico comodamente, così come il resto del paese. Il Bus Amico viene percepito come un vero e proprio servizio sociale dalle persone più anziane, alle quali vogliamo garantire la libertà di movimento“.