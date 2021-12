Natale al museo: ecco le strutture aperte in Maremma e le mostre da visitare

Sono 21 i musei e le aree archeologiche del Sistema Musei di Maremma in provincia di Grosseto aperti nel periodo natalizio dal 24 dicembre al 9 gennaio 2022, tante proposte e possibilità di visita per passare un periodo di feste alla scoperta dell’arte, dell’archeologia, del passato minerario e della cultura della Maremma.

Inoltre, sono aperte alcune interessanti mostre da non perdere, nel dettaglio: “I Longobardi e la nascita della Toscana” al Museo archeologico e d’arte della Maremma a Grosseto; “Alla luce del Bellini” al Polo culturale Le Clarisse sempre di Grosseto; la mostra archeologica “Taras e Vatl. Dei del mare e fondatori di città” al Museo civico archeologico “Falchi” di Vetulonia; le “Sindoni” di Carla Moscatelli al Museo della miniera di Massa Marittima; la mostra fotografica “Landascape of Cosa” al Museo archeologico Guzman di Orbetello; la mostra “Verso l’infinito” alla pinacoteca di Follonica; la mostra di pittura “Maremma. Paesaggi 1870- 2020” visibile al Polo “Aldi” di Saturnia; l’esposizione “Lampade da miniera” al Museo delle miniere di mercurio del Monte Amiata a Santa Fiora; infine l’ormai tradizionale “Presepe in vasca” all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario a Porto Santo Stefano.

Insomma, musei e mostre aperte per tutti i gusti. L’elenco completo dei musei aperti, gli orari e tutti i dettagli sul sito: www.museidimaremma.it