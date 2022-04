Dopo tre mesi riaprono i musei archeologici in paese: ecco gli orari

Giovedì 14 aprile, dalle 10 alle 18, con orario no stop, a Pitigliano riaprono, dopo tre mesi di chiusura, il Museo civico archeologico della civiltà etrusca “Enrico Pellegrini” presso il complesso del Palazzo Orsini, in piazza della Fortezza, nella centralissima zona storica della cittadina del tufo, e l’area archeologica all’aperto “Alberto Manzi”, a circa 3 chilometri dal centro abitato, lungo la Strada Provinciale 127 del Pantano. I due musei, che fanno parte del sistema Musei di Maremma e sono diretti da Debora Rossi, saranno accessibili con lo stesso orario anche venerdì 15 aprile e, a partire da sabato 16 aprile, tutti i sabati e la domenica dei mesi di aprile e maggio, sempre dalle 10 alle 18.

Il costo del biglietto è di 3 euro, ridotto al costo di 2 euro, per il Museo civico, e di 4 euro, ridotto al costo di 2 euro, per il Museo all’aperto: biglietto cumulativo 6 euro, ridotto 3 euro, per tutti e due i musei.

I musei archeologici di Pitigliano svolgono inoltre servizio di informazione e di prenotazione delle visite guidate ai luoghi di interesse naturalistico-archeologico e paesaggistico, come le vie cave che si snodano nel territorio e le necropoli.

Per informazioni, prenotazioni e attività: email museo@comune.pitigliano.gr.it, tel. 0564.6140067; cell. 388.5724861, sito web www.museidimaremma.it.