Il Forte Stella riapre al pubblico: ecco gli orari per visitare il monumento

Con l’inizio della stagione estiva tornano a vivere le strutture museali e le fortificazioni dell’Argentario: dopo la Fortezza spagnola a Porto Santo Stefano, apre ora i battenti un altro monumento rappresentativo del Promontorio, il Forte Stella a Porto Ercole.

Dal 1° luglio sarà possibile visitarlo grazie all’avvio della gestione affidata dal Comune alla Pro Loco di Porto Ercole.

L’orario per i visitatori sarà così articolato:

dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 17 alle 21;

dal 1° al 30 settembre, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

L’ingresso sarà consentito sino a 30 minuti prima della chiusura della struttura.

Il Forte, costruito durante la dominazione spagnola, è noto per la sua particolare forma a stella, per circa due secoli costituì il baluardo dell’intero sistema difensivo organizzato dagli spagnoli intorno a Porto Ercole e punto di collegamento tra le torri costiere della parte sud orientale dell’Argentario e le due grandi fortezze che dominavano il porto, la Rocca e Forte Filippo; importanti lavori di restauro l’hanno riportato al suo antico splendore e oggi è utilizzato per mostre e manifestazioni culturali.